Près de Cherbourg. Refus d'obtempérer : un policier ouvre le feu, le conducteur en fuite

Mardi 2 avril, en fin de journée, un des policiers de Cherbourg a dû ouvrir le feu sur un véhicule après un refus d'obtempérer devant la mairie d'Equeurdreville-Hainneville, commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin.

"Un tir au niveau d'une des roues du véhicule"

Le procureur de la République de Cherbourg, Pierre-Yves Marot, a confirmé le lendemain, en début de soirée, - après une information révélée par un quotidien local - "un tir au niveau d'une des roues du véhicule de la part d'un policier pour se dégager dudit véhicule et le stopper". L'automobiliste ayant pris la fuite avait au préalable percuté un scooter et du mobilier urbain. Une enquête ouverte juste après les faits se poursuit pour procéder à l'identification et à l'interpellation du conducteur.

