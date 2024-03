Normandie. Menaces d'attentat dans les collèges et lycées : les messageries de l'ENT suspendues en prévention

Les espaces numériques de travail (ENT) à l'arrêt. La messagerie interne est suspendue depuis ce vendredi 29 mars au matin dans les 300 collèges et 142 lycées publics normands, à la suite d'une décision prise par la ministre de l'Education nationale, Nicole Belloubet.

Cette mesure intervient pour protéger les élèves et les établissements des menaces propagées via le piratage de certains comptes. Le collège Bucaille-Charcot à Cherbourg était fermé jeudi 28 mars après avoir reçu des menaces d'alerte à la bombe sur l'outil de travail. La veille, le lycée professionnel Marcel-Sembat de Sotteville-lès-Rouen était visé de la même manière, forçant l'évacuation de l'internat.

Suspendue jusqu'aux vacances

Cet outil concerne environ 200 000 élèves, collégiens et lycéens. Il permet d'appuyer la pédagogie et la gestion de la vie scolaire, ainsi que de faciliter la communication entre les élèves, les enseignants, les parents d'élève et les personnels de direction et de vie scolaire des établissements concernés.

La suspension de la messagerie interne est projetée à ce stade jusqu'aux vacances de printemps, le temps de prendre des mesures de sécurisation. Elle fera l'objet d'une information à l'ensemble des utilisateurs par le biais d'un message flash dans l'ENT.