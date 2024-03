Le Havre. Ophtalmologie : des consultations à Flaubert pour renouveler ses ordonnances

Prendre rendez-vous chez un ophtalmologue peut parfois être difficile. Le Groupe hospitalier du Havre (GHH) vient donc de signer un partenariat avec Relais Vision pour le renouvellement de vos ordonnances de lunettes.

Ce nouveau service a pour but de réduire le temps d'attente pour la prise de votre rendez-vous. Il s'adresse aux patients âgés de 6 à 49 ans et qui n'ont besoin que d'un renouvellement d'ordonnance ou un ajustement des corrections optiques. La consultation est réalisée par un orthoptiste de Relais Vision, et non par un ophtalmologue. Quelle est la différence ? Un orthoptiste est spécialisé dans le dépistage, l'analyse et le traitement des troubles visuels, l'ophtalmologue est lui spécialisé dans les maladies et les troubles de l'œil. Les résultats de l'examen réalisé par l'orthoptiste sont télétransmis et interprétés à distance par les ophtalmologues du GHH. Un partenariat qui permet de libérer du temps aux équipes de l'hôpital havrais.

Comment ça marche ?

Ces nouvelles consultations sont possibles les lundis, mardis et vendredis matin au premier étage du Pavillon France à l'hôpital Flaubert, en centre-ville du Havre. Un orthoptiste vous reçoit sur rendez-vous et commence par réaliser un interrogatoire pour éliminer les contre-indications à la poursuite de l'examen. Ensuite, un bilan de votre vue est effectué à l'aide des équipements du plateau de consultations d'ophtalmologie. Les résultats sont transmis via un canal sécurisé à un ophtalmologue. En l'absence de problème, vous recevez votre nouvelle ordonnance de lunette sous huit jours maximum. La prise de rendez-vous se fait via la plateforme Doctolib.