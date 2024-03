Musique. David Guetta va vous faire danser : il revisite Dragostea Din Tei d'O-Zone !

David Guetta aime sampler d'anciennes chansons pour les remettre au goût du jour. Après le remix à succès de Blue d'Eiffel 65 intitulé I'm good avec Bebe Rexha, écouté plus de 1,52 milliard de fois sur Spotify, ou plus récemment de When We Were Young, une reprise de Logical Song de Supertramp, le DJ français s'apprête à reprendre le tube d'O-Zone Dragostea din Tei.

Ce hit du groupe moldave avait déferlé sur l'Europe en 2003 et notamment en France ou il était resté classé 15 semaines en tête des ventes de singles.

David Guetta a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux où il est accompagné par Ryan Tedder, le chanteur de OneRepublic. Une vidéo tournée lors de l'Ultra Music Festival qui avait lieu à Miami en Floride ce week-end et où on voit le DJ jouer ce morceau pour la première fois devant une foule surexcitée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par David Guetta (@davidguetta)

La musique intitulée I Don't Wanna Wait sort vendredi 29 mars et pourrait bien devenir l'un des tubes de cet été 2024.