Affaire Bernard Denis. L'ancien maire de Saint-Côme-du-Mont condamné à de la prison avec sursis

Bernard Denis a été jugé par le tribunal de Coutances, mercredi 27 mars, pour dénonciation de crimes et délits imaginaires. L'ancien maire de Saint-Côme-du-Mont n'était pas présent à l'audience, ayant été hospitalisé en psychiatrie.

Deux faits jugés, un troisième examiné plus tard

Lors de cette audience, trois affaires devaient être jugées. Il y avait deux dénonciations de crimes imaginaires, en mai et novembre 2022 et une affaire d'exhibition sexuelle, également pour des faits en date de 2022. L'avocate de la défense demandait un renvoi total et une contre-expertise psychiatrique. L'avocate de la victime de l'exhibition demandait aussi un renvoi de son affaire. Les juges ont donc décidé de reporter le procès pour exhibition à novembre 2024, mais de juger les dénonciations de crimes imaginaires ce jour. Une décision que regrette Me Aline Lebret, l'avocate de Bernard Denis.