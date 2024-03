Affaire Bernard Denis. L'ancien élu de Saint-Côme-du-Mont maintenant accusé d'exhibition sexuelle

Bernard Denis n'en a pas fini avec la justice. Alors qu'il devait être jugé en audience correctionnelle mercredi 27 mars, il a finalement été entendu lundi 18 mars, en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). L'ancien élu de Saint-Côme-du-Mont était alors entendu pour deux dénonciations de crime imaginaire, déjà connues, mais aussi pour une nouvelle affaire, cette fois d'exhibition sexuelle. Le parquet a alors proposé six mois d'emprisonnement, assorti d'un sursis probatoire.

La peine pas homologuée

Finalement, le président de l'audience et président du tribunal de Coutances, Emmanuel Rochard, a décidé de ne pas homologuer cette peine, de ne pas la faire appliquer. Il a expliqué dans sa décision, mardi 19 mars, que pour les deux faits de dénonciation de crime imaginaire, il ne voyait aucun problème à cette procédure accélérée. Il estime par contre, que pour les faits d'exhibition sexuelle, cela mérite une discussion de droit et de fait en audience correctionnelle. Les trois affaires ayant été liées, il ne peut donc pas homologuer la peine. Bernard Denis sera donc jugé mercredi 27 mars, seulement il est très probable qu'un report ait lieu, selon l'avocate de la partie civile Maître Marine Lunven.

Les nouveaux faits reprochés

Il est reproché à Bernard Denis d'avoir montré ses parties génitales à une femme de ménage de la commune en 2022. Selon Maître Lunven, ces faits seraient arrivés une dizaine de fois. Cette non-homologation est bienvenue pour elle. "Là, on a pris en considération ma cliente, qui est une victime. Il est essentiel qu'il y ait un débat devant le tribunal correctionnel. Pour elle, ça va être un vrai soulagement", assure-t-elle. La victime a été extrêmement choquée, elle a été en arrêt maladie pendant près de deux ans et demi. "Les audiences ont pour but, pour les victimes, de se reconstruire, et pour les prévenus aussi de donner des explications", conclut-elle.