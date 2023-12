Saint-Côme-du-Mont. Bernard Denis a démissionné de son mandat de maire délégué

Le Conseil municipal de Carentan-les-Marais s'est réuni mardi 28 novembre. Parmi les sujets du soir, les élus ont acté la démission du maire délégué de Saint-Côme-du-Mont, Bernard Denis, selon La Manche Libre. Le maire de Carentan, Jean-Pierre Lhonneur, devient le maire délégué.

Des raisons inconnues

Les raisons de la démission de Bernard Denis ne sont pas connues. Au cours de son mandat, il s'est dit menacé et agressé à plusieurs reprises pour son soutien à Emmanuel Macron, dénonçant des tags sur sa maison et des tirs de carabines sur sa voiture. Il a notamment été retrouvé dans un champ avec des clous dans les mains et les pieds, le 9 novembre 2022. La justice doute de la véracité de ces agressions et Bernard Denis doit comparaître en mars prochain pour dénonciation de délit imaginaire.