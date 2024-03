Rappel conso. Vik et Saly, les doudous du Stade Malherbe Caen et du Havre AC, dangereux pour les enfants

Si vous êtes supporter du HAC ou du SM Caen et que vous avez un enfant, attention. Un rappel conso pour le moins peu commun a été annoncé ce lundi 25 mars : il concerne le doudou Vik, représentant la mascotte du Stade Malherbe, et le doudou Saly, représentant la mascotte du HAC. Ces deux produits ont été commercialisés entre le 1er décembre 2023 et le 11 mars dernier.

Quelle raison ?

Ces peluches sont en effet un danger pour les enfants. "La couture de la queue cède lors des essais de traction sur les coutures à 70N, rendant le rembourrage accessible", explique le site des alertes de produits dangereux. Un risque d'indigestion par les enfants est ainsi craint, provoquant des "dommages internes."

Il est alors demandé de ne plus utiliser le produit et de le rapporter immédiatement au point de vente. Un échange ou un remboursement aura lieu.

Plusieurs cas signalés

La marque Poupluche, ici mise en cause, semble fabriquer des produits dérivés pour de nombreux clubs, puisque les doudous des clubs de Guingamp, Toulouse et d'Amiens sont aussi concernés.