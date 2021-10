Caen. [Replay] Club Foot : revivez la dernière émission de la saison depuis les locaux du SM Caen

Coupe du monde féminine

Pour ouvrir cette dernière émission de la saison, impossible de passer à côté de l'actualité du moment qu'est la Coupe du monde féminine. Au lendemain du 8e de finale remporté par la France face au Brésil au stade Océane du Havre, Anaïs Bounouar et Thierry Uvenard les deux patrons des sections féminines de Caen et du Havre ont livré leur analyse sur la compétition et son retentissement à venir.

Club Foot du lundi 24 juin, partie Coupe du monde féminine Impossible de lire le son.

Le Havre AC

Comme chaque semaine dans le tour des clubs normands, retrouvez l'actualité du HAC avec notamment les premiers mots de Paul Le Guen à la reprise, concernant les transferts à venir avec l'analyse de notre spécialiste HAC, Cyril Capron.

Club Foot du lundi 24 juin, partie Le HAC Impossible de lire le son.

Spéciale SM Caen

Retrouvez les interviews de Fabrice Clément le président, Jessy Deminguet (milieu de terrain) et Anthony Gonçalves, nouvelle recrue du club dans une large partie Malherbe avec les questions de Julien Mahieu (So Foot), Matthieu Billeaud (Foot Normand) et Thibault Deslandes (Tendance Ouest).

Club Foot lundi 24 juin, spéciale SM Caen Impossible de lire le son.

L'équipe du soir : Pierre-Charles Binet (réalisateur), Pierre De Prato (technicien), Sylvain Letouzé (présentateur), Thibault Deslandes (Tendance Ouest), Matthieu Billeaud (Foot Normand), Julien Mahieu (So Foot), Cyril Capron (consultant Tendance Ouest, Le Havre) invités : Anais Bounouar (SMC, féminines), Jessy Deminguet et Anthony Gonçalves (SMC, joueurs), Fabrice Clément (SMC, président)

A LIRE AUSSI.

[REPLAY] Club Foot : Coupe du monde féminine, espoir à Caen et baisser de rideau au HAC

REPLAY : le mercato à Caen un centre de formation pour arbitres au menu du Club Foot

[REPLAY] : l'après-trêve de Caen et Le Havre et la renaissance du FC Rouen au menu du Club Foot

[REPLAY] Club Foot : le HAC et Caen ont-ils fait les bons choix ? Le Mondial féminin est-il (vraiment) un succès ?

[REPLAY] : L'entraîneur du Havre s'exprime sur le bazar à Caen dans Club Foot