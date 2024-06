Bonne table à Caen. Le Beau Lieu, pour un moment convivial

Ouverte depuis février 2024, la brasserie Le Beau Lieu est située dans le quartier éponyme à Caen. En entrant, j'arrive dans une grande salle lumineuse, avec l'embarras du choix pour me placer. Je suis dirigée par la gérante, Isabelle Lair, à une jolie table face aux grandes baies vitrées. Tout sourire, elle me présente la carte et le menu du jour : "Entrée/plat ou plat/dessert pour 15€."

Du choix au menu

Et on a le choix ! Burgers, snacks, viandes, fish&chips… Mais j'opte pour une salade César à 12,50€. La carte des boissons est aussi diversifiée et, sur les conseils d'Isabelle Lair, j'opte pour un verre de coteaux-du-Layon à 3,80€. "On a de nombreuses recettes, on voulait que les clients aient le choix", détaille la gérante. En à peine cinq minutes mon assiette est déjà arrivée, joliment présentée. Je n'y tiens plus, armée de ma fourchette, j'attaque ma salade : fraîche et savoureuse.

La salade César.

"Tous nos fruits et légumes sont locaux, et notre carte change tous les trois mois pour avoir des produits de saison." Je regarde autour de moi : l'ambiance est chaleureuse et le restaurant se remplit à vitesse grand V. Sa réputation semble déjà établie. "On voulait que les gens se sentent bien, avec une ambiance conviviale." Le dessert du jour : le crumble pomme-banane-chocolat me fait de l'œil mais, déjà rassasiée par mon plat, je me raisonne et m'arrête là. "La crème brûlée et la mousse au chocolat sont également très appréciées !" Addition finale : à peine 16 € pour un savoureux déjeuner. Le restaurant est ouvert de 8h à 20h, pour le déjeuner mais pas le dîner : "On veut que les gens puissent se retrouver tout au long de la journée, pour un déjeuner, une bière après le travail ou un café entre amis", me confie la gérante. Une grande terrasse est aussi proposée, idéale pour le retour des beaux jours !

Pratique. Le Beau Lieu, 7 rue Robert-Kaskoreff à Caen. Ouvert du lundi au samedi, de 8h à 20h. Tél. 02 31 94 67 28.