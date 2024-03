Lillebonne. Bienveillance et écoute, un label pour la maternité

La maternité de l'hôpital Caux Vallée de Seine de Lillebonne est plébiscitée. Depuis 2014, l'établissement affiche le label "Initiative hôpital ami des bébés" (IAHB). Un label qui vient d'être renouvelé. Cela se traduit par une prise en charge bienveillante des parents et un accompagnement personnalisé.

"On fait une grosse promotion de l'allaitement maternel, sans biberons et sans tétine", explique Franck Pilorget, cadre supérieur et responsable de la maternité. "On a des choses autour du bébé câliné. On engage le peau à peau dès la naissance, même avec le papa. Si la maman est en césarienne, par exemple, au bloc opératoire, dès que le bébé va naître on propose le peau à peau avec le papa. On décide également de faire selon le rythme du bébé et de la maman. Elle mange quand elle veut, elle dort quand elle veut. On ne la dérange pas, comme à la maison."

La mise en place de ce label est aussi un plus pour le personnel soignant. "On est un service apaisé qui aime prendre en charge. Les équipes aiment travailler auprès des mamans et des enfants. On ne le voit pas partout. Moi, je suis issu d'une filière anesthésie et urgences où on est toujours speed. Là, on arrive à prendre le temps, accompagner et accueillir les patients et leur enfant."

La maternité de Lillebonne est la seule labellisée IHAB en Normandie, et seulement 69 le sont en France.

