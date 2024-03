Rouen. Une nouvelle résidence rive gauche avec plus de 60 logements

Inauguré en grande pompe vendredi 15 mars, le projet immobilier "Ligne en Seine" porté par Edifidès comprend la construction de 63 nouveaux logements sur le boulevard d'Orleans, à Rouen. Presque tous ont déjà trouvé acquéreur. "Il nous reste quatre logements, des T4 de 75m2 à 85m2", explique Etienne Landrieux, directeur de l'agence Edifidès à Rouen. Le prix de départ : 225 000 euros. "Ce sont des logements qui sont en prix maîtrisé, c'est-à-dire qu'ils sont réservés à des personnes sous conditions de ressources et le prix des logements est de 15% inférieur au marché." Au-delà du prix attractif, c'est bien l'emplacement de la résidence qui a pu séduire dans ce quartier en plein développement, avec l'arrivée prochaine de la T5 (Téor) en cours de construction et de l'actuelle T4 qui passe tout près. "On est en proximité de l'école, on a le quartier Flaubert qui se développe à côté et puis il y a les quais bas rive gauche avec du loisir qui s'est développé", remarque selon Fatima El Kilih, adjointe au maire en charge de l'urbanisme.

Edifidès a également lancé des chantiers sur Notre-Dame-de-Bondeville pour 41 logements et sur Rouen pour un projet de réhabilitation près du Jardin des plantes. Des lancements commerciaux sont en cours du côté de Sotteville-lès-Rouen pour 34 logements et à Maromme pour 27 logements.