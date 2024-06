Rouen. Le sport, moteur d'inclusion pour les jeunes décrocheurs

"Le pouvoir du sport est un pouvoir d'éducation et d'émancipation… c'est une école de citoyenneté", disait Emmanuel Macron en octobre dernier, devant plusieurs centaines d'éducateurs spécialisés invités à l'Elysée. L'occasion pour le chef de l'Etat de rappeler l'ambition du gouvernement de recruter, d'ici 2025, 1 000 nouveaux coachs d'insertion, un tout nouveau métier né il y a trois ans. Quelques coachs rouennais, fraîchement diplômés, avaient d'ailleurs assisté à la réunion.

Plus de 400 jeunes accompagnés

en Normandie

Il faut dire qu'en Normandie, l'insertion professionnelle par le sport est une réalité depuis plusieurs années, notamment grâce à l'Apels (l'Agence pour l'éducation par le sport) qui revendique plus de 400 jeunes Normands en situation de décrochage scolaire ou en chômage de longue durée, accompagnés dans leur parcours vers l'emploi. Discipline, rigueur, ponctualité, assiduité, travail en équipe… Toutes ces compétences développées dans le sport peuvent en effet intéresser les entreprises. "L'idée, c'est de se demander comment on peut transférer ces savoir-être… Car on se rend compte qu'il y a énormément de similitudes", explique Mehdi Ben Zdira, en charge de la formation pour l'Apels en Normandie. Les clubs de sport sont des lieux de vie, des lieux de référence pour beaucoup de jeunes."

"Le but pour nous, c'est la transmission. Si nous on a réussi, les jeunes aussi sont en capacité de réussir", renchérit Abdou Sagna, à la tête de l'association sportive Huang-Di, club de sport d'arts martiaux à Rouen et Canteleu. Lui aussi est passé par la formation d'animateur d'insertion par le sport, tout comme une dizaine de membres de sa structure. Ce travail d'accompagnement se matérialise à l'entraînement. "Quand on travaille l'esquive, le but ce n'est pas de baisser les yeux. Si on regarde de côté, on prend un mauvais coup et quand on transpose ça dans un entretien d'embauche, on fixe son interlocuteur, cela permet de travailler la posture." Toujours dans le cadre de l'insertion par le sport, Abdou Sagna prévoit de monter en septembre une section dédiée au métier de cascadeur pour le cinéma et le spectacle, lui qui a déjà une dizaine d'années d'expérience dans ce domaine.

En périphérie de Rouen, au centre nautique de Bédanne à Tourville-La-Rivière, on travaille aussi sur l'insertion depuis longtemps. Cette année, neuf jeunes issus du bassin elbeuvien sont suivis, depuis novembre, dans le cadre du programme "la mer est à vous", une formation de cinq mois à destination des jeunes décrocheurs pour intégrer aussi bien le monde professionnel de la voile que le monde de l'entreprise classique. "On fait de la navigation, du permis côtier mais aussi de l'entraînement à la randonnée car nous préparons le GR21 depuis Etretat fin avril, soit 60km sur deux jours. On veut les sortir de leur zone de confort", explique Lise Déhays, coach d'insertion par le sport en alternance. "Le but, c'est de leur décrocher un CDI ou des formations professionnalisantes. On veut de la stabilité pour eux", déclare Dereck Nivoix, le coach d'insertion titulaire à Bédanne, parti emmener la troupe en balade sur le lac de la base de loisirs pour travailler la cohésion de groupe. Déjà le club constate des progrès sur cette nouvelle promotion. "Au départ, certains étaient totalement renfermés sur eux-mêmes, aujourd'hui ils se dévoilent, ils savent s'organiser, tenir un emploi du temps… Et cela, c'est la base en entreprise", remarque Lise Déhays.