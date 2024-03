Journée internationale du sommeil. Des cocons de sieste pour les étudiants dans les bibliothèques universitaires de Caen

Pour les étudiants, les journées sont parfois à rallonge et le sommeil peut être perturbé. Depuis 2021, l'Université de Caen a pris le problème au sérieux et a décidé de mettre à disposition des cocons de sieste dans ses bibliothèques universitaires. Le plus récent est en place depuis septembre, à la BU Pierre-Sineux : "C'est un projet qui a été porté par la commission de vie étudiante et vie de campus et ça répond à un besoin de nos étudiants qui souhaitaient bénéficier de ces espaces de détente", développe Clément Tisserand, responsable de la bibliothèque.

Ce projet n'a pas pour unique objectif de permettre aux étudiants de se reposer, "ça leur permet de retrouver de la performance dans leur apprentissage, mais aussi de faire une pause qui va les remobiliser pour bien travailler par la suite", précise Clément Tisserand.

C'est quoi une bonne sieste ?

Il n'y a donc pas d'âge pour pouvoir faire la sieste. Damien Davene, chronobiologiste spécialisé sur la question du sommeil et professeur de l'université, explique les bienfaits d'une bonne sieste : "Il faut absolument dormir entre 10 et 25 minutes maximum. Ce sommeil va permettre à la fois de récupérer le sommeil que l'on n'a pas suffisamment pris dans la nuit. Mais aussi de préparer les heures qui suivent.". Et la meilleure de sieste, c'est celle qui s'effectue après avoir mangé le midi : "Le corps humain est fait de telle sorte que l'on a besoin de couper notre journée en deux. Il faut s'entraîner pour faire la sieste. Il faut l'habituer à dormir sur une période courte pour pouvoir attaquer l'après-midi avec de meilleures forces. Pas besoin de dormir trois heures."

Ce dispositif de cocons de sieste, c'est donc l'occasion de montrer aux étudiants que "les campus, et pas simplement les bibliothèques, sont des espaces accueillants dans lesquels ils se sentent bien", conclut Clément Tisserand.