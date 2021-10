Caen. Cocons de sieste et vélos pupitres pour les étudiants à la bibliothèque

Dans la bibliothèque Madeleine-Brès de l'UFR de santé à Caen, de nouveaux équipements ont fait leur apparition en cette rentrée. Cachés derrière des panneaux dans un coin de la bibliothèque, deux étranges cocons nommés Mercure et Saturne sont installés. "Ça fait partie d'un projet d'hybridation des bibliothèques, c'est-à-dire le remaniement des espaces et l'introduction de nouvelles possibilités en matière de travail et de détente", explique Jude Talbot, chef de projet Hybridation des bibliothèques. Dans ces cocons, les étudiants peuvent faire des micro-sieste d'une vingtaine de minutes en réservant leurs créneaux. "Il y a également un accompagnement audio avec des ambiances sonores, voire même des audios parlés, comme de la sophrologie et les étudiants en santé sont sensibles à ces questions de récupération. On était sûrs que ça leur plairait", ajoute Denis Bakaert, responsable adjoint de la bibliothèque. En effet, le principe plait beaucoup. Paul Blondin est en 6e année de médecine et, pour lui, pas un jour ne passe sans qu'il ne se rende dans un de ces cocons.

"Je suis un grand habitué parce que ça m'aide à avoir un coup de booste. Je n'aime pas trop le café, alors il faut bien que je trouve un autre moyen de tenir", s'amuse l'étudiant.

Des vélos pupitres, eux, permettent de faire du sport tout en étudiant. Ils sont en libre accès dans cette bibliothèque et également dans la bibliothèque Rosalind-Franklin, au campus 2.