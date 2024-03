Rouen. Elle refuse un contrôle de police et s'engage dans une folle course-poursuite

Une jeune femme de 17 ans a été interpellée par la police à Rouen, mardi 12 mars vers 1h30 du matin, après avoir tenté d'échapper à un contrôle en voiture, rapporte la police. Elle n'est pas titulaire du permis de conduire et a été placée en garde à vue. Deux passagers de 16 et 19 ans ont aussi été interpellés. Un troisième a pris la fuite.

Des embardées sur la route

Tout commence alors qu'une patrouille de police veut procéder au contrôle du véhicule, quai du Havre, allant jusqu'à allumer la sirène et le gyrophare. C'est alors que la suspecte prend la fuite, grillant au passage un feu rouge, puis quatre stops dans la rue d'Amboise. Dans un virage, elle percute un trottoir et crève un pneu avant de s'immobiliser. Les policiers descendent alors de leur voiture pour s'approcher des fuyards. Mais elle redémarre de plus belle, rejoint le boulevard des Belges, grille un nouveau feu et "fait des embardées sur la route", précise la même source. Elle perd finalement le contrôle du véhicule et percute un plot.

La conductrice et les trois passagers prennent alors la fuite à pied.

La principale suspecte, âgée de 17 ans, est rattrapée. Elle est placée en garde à vue pour défaut de maîtrise, refus d'obtempérer, délit de fuite et défaut de permis de conduite. Une passagère de 16 ans et un passager de 19 ans sont aussi rattrapés par les forces de l'ordre. Le dernier passager a réussi à prendre la fuite.