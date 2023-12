Rouen. Ivre au volant, il fuit la police et termine sa course dans le fossé

Le jeune homme de 18 ans, originaire de Rives-en-Seine, avait largement abusé de la boisson dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 décembre. Au moment de son interpellation au volant de sa voiture, vers 4h15 du matin, allée François-Mitterrand à Rouen, en bord de Seine, il avait 1,84 gramme d'alcool par litre de sang.

Il a été repéré dans le centre-ville rive droite, quelques instants plus tôt par une patrouille de police, alors qu'il roulait à vive allure et que ses feux arrière étaient éteints, précise la police. Mais alors que les agents cherchent à le contrôler et allument leur gyrophare, le suspect prend la fuite et empreinte le pont Guillaume-le-Conquérant. Devant les risques inconsidérés qu'il prend, les policiers décident de stopper la poursuite. Mais ils le voient à distance se bloquer dans le fossé de la petite allée François-Mitterrand, tout près du fleuve sur la rive gauche.

Le jeune homme peut donc alors être interpellé pour refus d'obtempérer, conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise.