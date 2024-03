Normandie. Tout ce qui change au mois de mars !

Revenu de solidarité active (RSA)

Expérimenté dans 18 départements depuis 2023, le Revenu de solidarité active est dorénavant conditionné à 15 heures d'activité par semaine dans 47 départements. Cette mesure visant à favoriser l'insertion professionnelle des allocataires sera généralisée à l'ensemble du territoire en 2025.

Promotions en rayons

Les promotions sur les produits non alimentaires comme l'hygiène, l'entretien ou la parfumerie dans les supermarchés ne pourront désormais plus dépasser 34% avec l'entrée en vigueur de la loi Descrozaille. Cette loi vise à corriger le déséquilibre des relations commerciales qu'il peut exister entre fournisseurs et distributeurs.

Chèque énergie

Le chèque énergie versé le 21 avril 2023 à 5,6 millions de foyers, pour les aider à payer leurs factures d'électricité et de gaz, expirera le 31 mars 2024. Un nouveau chèque énergie pour le reste de l'année 2024 sera prochainement envoyé par courrier aux ménages concernés afin de faire face à la hausse des prix de l'énergie.

• A lire aussi. Bon plan. Cinq astuces pour réduire votre consommation de chauffage