Normandie. Les huîtres ont aussi droit à leur bar : un phénomène tendance

Les bars à huîtres dans la Manche et dans le Calvados, c'est tendance, il y en a de plus en plus. A Saint-Vaast-la-Hougue, il en existe au moins deux et c'est tout récent. On y trouve notamment Cindy Michel, ostréicultrice, et cogérante depuis juillet 2023 avec ses parents, Béatrice et Charles, producteurs depuis 1974, du bar "L'Ître", quai Vauban.

Une aide précieuse de la Région

Les commerces sont appelés à diversifier leurs techniques de vente. Les circuits courts sont de plus en plus plébiscités par des consommateurs. Pour cela, les collectivités les accompagnent avec une enveloppe budgétaire de 800 000€ pour 2022-2024 : 400 000€ pour le Cotentin, dont le montant moyen de la subvention s'élève à 4 400€ avec 9 000€ au maximum, 200 000€ pour la Région, et 200 000€ pour le Département.

Pour que le projet de la famille Michel voit le jour, la Région, en partenariat avec l'Agglomération du Cotentin et le Département de la Manche, a aidé financièrement à hauteur de 97 187,53€, dont 68 000€ environ au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture (FEAMPA), et 8 855€ par "Cotentin Proximité". Le président de la Région, Hervé Morin, accompagné de David Margueritte, président de l'Agglo du Cotentin, ont inauguré ce bar jeudi 7 mars.

Hervé Morin, président de la région Normandie, lors de la visite du bar à huîtres.

Que propose le bar à huîtres ?

Avec la subvention, le bar "L'Ître" a pu financer les travaux d'aménagement de l'espace dégustation et de la terrasse. Pour la famille Michel, l'objectif est de développer et défendre le circuit court, et proposer des plats cuisinés. L'accent est mis sur des produits comme les huîtres chaudes ou encore les rillettes d'huîtres, sans oublier les dégustations de truite et saumon fumés de la région, et des bulots issus de la pêche locale et cuisinés sur place. Une sommelière a par ailleurs travaillé une carte de vins biodynamiques afin de proposer des accords parfaits avec leurs produits. Le bar à huîtres est ouvert pendant les vacances scolaires et dès juin pour la saison estivale.