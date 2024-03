Neufchâtel-en-Bray. Une fillette de 3 ans découvre deux grenades actives dans le sous-sol d'une maison

Mardi 5 mars une petite fille de 3 ans a fait une sacrée découverte dans le sous-sol d'une maison de Neufchâtel-en-Bray. Alors qu'elle visitait pour la seconde fois sa future maison avec ses parents, cette dernière a entrepris d'explorer le sous-sol lorsqu'elle est tombée nez à nez avec deux grenades bleues en parfait état.

Face à ces objets inattendus, l'enfant a immédiatement interpellé ses parents pour montrer les deux engins explosifs non dégoupillés. Face au danger, les parents, l'enfant et l'agent immobilier présent ont immédiatement évacué le domicile et contacté les forces de l'ordre. La gendarmerie a aussitôt envoyé une équipe de déminage qui est intervenue afin de récupérer les armes. Contactée ce jour, cette dernière a affirmé que les deux grenades auraient pu exploser. Pas de quoi réduire la maison en cendres, mais une détonation suffisante pour que la situation vire au drame pour la petite fille de 3 ans.

De son côté, l'agent immobilier a assuré que les vendeurs n'étaient absolument pas au courant de cette trouvaille et que les grenades avaient sans doute été placées là par les propriétaires d'avant. Situées dans un placoplâtre creux, personne jusqu'alors ne les avait remarquées.

