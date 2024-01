Caen. Drogue, arme, véhicules volés… Quatre personnes interpellées

Une enquête menée par la Direction interdépartementale de la police nationale du Calvados a permis d'interpeller quatre personnes à Caen. Trois hommes et une femme âgés de 23 à 25 ans ont été arrêtés mercredi 17 janvier, pour des faits d'association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants, recel, détention d'arme et tentative d'homicide.

Tentative de meurtre

Dans un communiqué, le procureur de la République de Caen, Joël Garrigue, fait le bilan des investigations menées par les policiers et des perquisitions qui ont suivi. "Ont été trouvés des produits stupéfiants mais aussi des munitions de divers calibres, et un fusil à pompe." Ces surveillances ont permis de "recueillir des incidents graves et concordants de participation de ces personnes à des faits de trafic de stupéfiants, de recel de véhicules volés et faussement réimmatriculés ainsi qu'à une tentative de vol avec arme commise récemment à Beuvron-en-Auge [pays d'Auge, ndlr]".

L'une de ces quatre personnes a été identifiée comme étant l'auteur de coups de feu dans le quartier de la Guérinière à Caen le 18 décembre dernier. Elle fait l'objet d'une autre information judiciaire pour tentative de meurtre.

Dans la soirée mercredi 17 janvier, les quatre jeunes gens ont comparu devant le juge des libertés et de la détention. Les investigations se poursuivront désormais sur commission rogatoire sous le contrôle du juge d'instruction.