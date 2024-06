Bonne table au Havre. Chez Kitsu Ramen, des bouillons du Japon

A deux pas du port de pêche du Havre, je découvre Kitsu Ramen, qui propose depuis le printemps 2023 des spécialités japonaises, dans le quartier Saint-François. "La plupart des restaurants japonais ne servent que des sushis. Nous voulions quelque chose de différent, c'est pour cela que nous nous sommes spécialisés dans les nouilles japonaises, d'autant plus que cela n'existait pas au Havre", explique Julia Basille, patronne de ce petit établissement. Ici, j'ai donc le choix entre des ramens, des udons ou des sobas, des plats entre 10,80€ et 14,50€. "Ce sont différentes recettes de pâtes à base de blé ou de sarrasin, avec un bouillon différent, à base de porc pour les ramens et à base de poisson japonais et algues kombu pour les sobas et les udons."

Viande, légumes… et naruto

Après m'être ouvert l'appétit avec des gyozas, raviolis japonais grillés, je choisis un soba au poulet mariné, accompagné d'algue nori (la même qui sert à enrouler les makis), d'un demi-œuf mariné et de légumes du moment (salade, maïs, cébette…). Sans oublier un drôle d'élément en spirale… "On appelle cela un naruto, éclaire Julia Basille. C'est un élément esthétique en pâte de poisson, qui rappelle un peu le surimi. Ceux qui connaissent les ramens nous demandent s'il est bien dessus !" La spirale rappelle le sigle identifiable sur le bandana de Naruto, le héros du manga éponyme. Un logo inspiré par la ville japonaise du même nom, célèbre pour un phénomène particulier de tourbillon. Le bouillon est copieux, servi avec une grande cuillère en bois, façon louche de Panoramix. Pour les palais moins sensibles, de la sauce pimentée est à disposition pour rajouter un peu de piquant. Si aucun dessert ne figure sur la carte, il est possible de demander des mochis, pâtisseries à base de riz gluant très populaires au pays du soleil levant.

Pratique. Kitsu Ramen, 4 rue de la Crique au Havre. Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30 et le dimanche de 19h à 22h30. Tél. 02 76 32 33 90. Sur place ou à emporter.