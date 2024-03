Eure. L'acteur Francis Renaud porte plainte contre le réalisateur André Téchiné pour harcèlement sexuel

Une enquête a été ouverte à la suite d'une plainte du comédien Francis Renaud pour harcèlement sexuel contre le réalisateur de cinéma André Téchiné, a annoncé dimanche 3 mars le parquet d'Evreux, appelant à la "plus grande prudence".

Le comédien Francis Renaud, âgé de 56 ans, a "porté plainte contre Monsieur Téchiné pour harcèlement sexuel, contre [le directeur de casting] Gérard Moulévrier pour agression sexuelle, et contre X pour menaces de mort", a déclaré à l'AFP le procureur de la République d'Evreux, Rémi Coutin. "J'ai demandé aux services de police l'ouverture d'une enquête, sans retenir de qualification pénale précise pour le moment parce que l'audition de M. Renaud m'appelle pour le moment à faire preuve de la plus grande prudence", a-t-il précisé. Au cours d'une "audition fleuve" auprès du commissariat de police de Vernon, dans l'Eure, Francis Renaud a porté plainte contre André Téchiné pour "lui avoir caressé la main et lui avoir dit qu'il le troublait", selon le magistrat. "S'il n'y a eu que ça, (ce n'est) pas susceptible d'être qualifié de harcèlement sexuel", a souligné le procureur, appelant à ne pas "jeter l'opprobre" sur le cinéaste "sur la base de ces seuls faits (...) insuffisamment précis". "A première vue, les faits que Francis Renaud dénonce sont tous prescrits en raison de leur ancienneté", a-t-il ajouté.

Une plainte pour agression sexuelle

Concernant la plainte pour agression sexuelle contre Gérard Moulévrier, le comédien "parle de faits qui seraient peut-être susceptibles d'être qualifiés d'agressions sexuelles, il parle de caresses notamment sur son sexe à travers les habits", il y a "20 ou 25 ans", a-t-il dit. Là aussi, se pose "la question de l'éventuelle prescription". "Il m'apparaît à ce stade difficilement envisageable de retenir de façon certaine des qualifications pénales", a conclu Rémi Coutin, indiquant avoir demandé une seconde audition du plaignant par la police. Si l'enquête se poursuit, le parquet d'Evreux s'en dessaisira au profit du parquet de Paris, les faits s'étant "tous produits à Paris ou en région parisienne".

Réalisateur d'une trentaine de films éclectiques, André Téchiné, âgé de 80 ans, a été qualifié en 2017 de "géant du cinéma français" par le Festival de Cannes. Francis Renaud a accusé M. Téchiné vendredi sur X sous le mot-dièse "MeTooGarçons", déclenché par la prise de parole du comédien Aurélien Wiik le 22 février, à la veille d'une cérémonie des César marquée par une vague inédite d'accusations de violences sexuelles lancée notamment par l'actrice Judith Godrèche. Francis Renaud a accusé André Téchiné de s'"amuser comme le diable qui s'amuse à briser des vies". "J'ai été blacklisté par le cinéma", dit-il dans une vidéo.

Avec AFP

