Rouen. Holiday on Ice fête ses 80 ans avec un spectacle époustouflant

Hopliday on Ice, show américain historique, est de retour au Zénith de Rouen avec un spectacle encore plus époustouflant pour fêter sur la glace ses 80 ans d'existence. On y découvre le destin d'Aurore, jeune femme venue d'un monde sans joie, initiée à l'amour et à la vitalité sur Terre. Servi par un impressionnant casting international de stars du patinage, le spectacle allie prouesses techniques et mise en scène grandiose signée Francisco Negrin, un brillant directeur artistique ayant notamment travaillé pour l'opéra de Los Angeles. Avec de nouveaux effets scéniques rendus possibles grâce à des innovations techniques, le spectacle est saisissant et captive les spectateurs. Les patineurs n'évoluent plus seulement sur glace, mais aussi dans les airs. Tout concourt à éblouir le spectateur : projections de vidéos, décors monumentaux, costumes originaux et flamboyants et jeux de lumières particulièrement recherchés.

Pratique. Le 9 à 14h et 17h30 et 10 mars à 14h. Zénith. Tarifs : 19,90 à 84€. zenith-de-rouen.com