Avranches. Une technique chirurgicale pratiquée pour la première fois à l'hôpital privé de la Baie

L'hôpital privé de la Baie innove. Il propose maintenant, grâce à la venue d'un nouveau praticien fin 2023, une technique de chirurgie peu utilisée pour la pose de prothèse de genou : la pose par voie mini invasive. Jeudi 29 février, le premier patient a été opéré grâce à cette méthode qui existe pourtant depuis les années 30.

Yves Touquet, 77 ans, a été opéré et s'est vu poser une prothèse de genou. "J'ai confiance", assure-t-il, content de pouvoir se faire soigner dans sa commune. Pour cette technique, le chirurgien essaie de ne toucher à aucun muscle ni tendon. "La philosophie aujourd'hui est de n'abîmer aucun, en tout cas le moins, de muscle possible pour mettre la prothèse", explique le docteur Matthieu Féron. "Cela va entraîner moins de boiteries, moins de douleur, et donc une meilleure récupération", assure-t-il. La technique est un peu plus compliquée à pratiquer selon lui. "Mon objectif est d'avoir le patient qui va le mieux possible, le plus rapidement possible, donc il me semble logique de la pratiquer", affirme le docteur.

Une installation récente

Matthieu Féron est installé à la clinique depuis novembre 2023. "L'intérêt de venir ici est que je voulais changer d'air et que l'hôpital privé de la Baie m'a donné l'opportunité de m'installer ici, et de pratiquer les techniques que l'on souhaite au mieux pour le patient", détaille-t-il.