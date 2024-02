Alençon. Le groupe de métal Ravn sort un nouvel album

L'aventure continue pour Ravn ! Le groupe de métal alençonnais a dévoilé, mercredi 14 février, son deuxième EP "They came with force". Ne vous méprenez pas, l'album, composé de quatre titres produits entièrement dans l'Orne, ne parle pas d'amour comme pourrait le laisser penser sa date de sortie. "Rien à voir avec la Saint-Valentin", sourit Natas, le guitariste du groupe. "Ça parle un peu de tout. D'abord on n'a pas de revendications politiques, ni de messages à faire passer, explique Natas. Pour nous la musique, c'est un divertissement donc on raconte des histoires imaginées."

Ecoutez Natas, le guitariste, et Zing, le chanteur et bassiste Impossible de lire le son.

Le trio a réalisé sa première tournée, le "Valhalla Tour", en 2023. Il était composé d'une quinzaine de dates en Normandie et dans les Pays de la Loire. Le groupe repart pour plusieurs concerts cette année. La nouvelle tournée a débuté au Mans samedi 24 février. D'autres concerts sont prévus tout au long du printemps à Rouen, Caen ou encore Alençon, et une date à Paris en octobre.

