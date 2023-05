Innovation. Le batteur de ce groupe de métal est un robot 

C'est une belle collaboration entre un robot et des humains. Antoine Leboisselier est un Normand passionné de musique. Il s'est servi de la technologie pour créer son style bien à lui. Pendant un an, il a conçu Hades-06, aussi appelé le droïde, un robot capable de jouer de la batterie et d'interagir avec les membres du groupe ou le public. "Pour percer dans la musique, il faut être original, avoir sa propre identité", justifie celui qui a commencé à jouer de la guitare à l'âge de 10 ans.

Des fusées à la clé de sole

Ingénieur en électronique au sein du groupe Ariane à Paris, Antoine Leboisselier a mis à contribution ses compétences. "Avec une structure en acier, Hades-06 est composé de cerveaux moteurs électriques. C'est tout un système complexe qui lui permet de reproduire les mouvements d'un vrai batteur." Si le musicien entend garder une part de mystère sur sa réalisation, il avoue avoir étudié pendant de nombreuses heures les moindres faits et gestes des batteurs de renom pour décrypter leurs mouvements de chaque articulation. "YouTube nous permet notamment de ralentir la vidéo", apprécie-t-il.

En 2020, il a créé son propre groupe Les Projets d'Athéna, avec Audrey Berset au chant. Se surnommant lui-même "le technologue", un mélange de technologie et d'étude, il a créé tout un univers et une sorte de scénario, qui se comprend sur scène et à l'écoute de leur premier EP nommé Céleste. "Le technologue et le droïde viennent du futur pour prévenir l'apocalypse", sourit le guitariste. "Hades-06 était un robot-tueur mais il a été reprogrammé pour être pacifique. Mon but est aussi de montrer la bienveillance du progrès, et que l'Humanité n'est pas en péril avec l'arrivée des robots." Dans leur quête, les deux compères rencontrent donc Audrey Berset, chez qui Athéna réside, selon eux. "Elle est la déesse grecque de la sagesse et de la guerre, ce qui définit bien le style métal", complète Antoine Leboisselier.

Se montrer partout

L'ancien habitant d'Ifs aimerait bien présenter son univers sur une scène calvadosienne. "On essaie de démarcher du monde, mais nous ne sommes pas encore assez connus", regrette le rockeur. Son prochain objectif, se rapprocher d'un producteur, et ainsi bénéficier d'un réseau et d'une certaine puissance financière. "J'aimerais vraiment développer scéniquement nos concerts, avec des bras articulés sur les côtés de la scène par exemple", poursuit Antoine Leboisselier. Avec tous ses projets en tête, il compte bien imposer l'intelligence artificielle dans l'industrie musicale.