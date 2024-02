Interview. Clara Dewaële : "Faire des Victoires du sport calvadosien  le rendez-vous sportif de l'année"

Clara Dewaële, vice-présidente du Conseil départemental du Calvados en charge des sports.

Pouvez-vous nous présenter l'opération

"Victoires du sport calvadosien" ?

"C'est la nouvelle formule de notre cérémonie des podiums et des trophées qui existe depuis plus de 20 ans. Il y avait un manque de notoriété autour de cet événement. On veut faire de cette soirée le rendez-vous annuel calvadosien."

Quelles sont les nouveautés ?

"Les catégories sportif/ve de l'année viennent s'ajouter aux amateurs et équipes de l'année (voir sur le site du Département, ndlr). L'autre nouveauté, c'est que le public pourra voter en plus d'un jury composé d'anciens athlètes de haut niveau, d'experts du sport et d'élus."

Six catégories seront récompensées :

le choix des nominés a-t-il été difficile ?

"Oui, on a mis en avant leurs performances mais aussi leur histoire, leur engagement et leur personnalité. On veut mettre à l'honneur des parcours de vie."

Avec les Jeux olympiques en ligne

de mire, c'était l'année pour donner

un nouveau visage à cette soirée ?

"Oui, c'était la bonne année pour changer, surtout avec l'inauguration de notre maison départementale des sports. C'est aussi l'occasion de mettre en avant notre politique sportive départementale : le haut niveau, le handicap, le sport pour tous, etc."

A quoi faut-il s'attendre le 22 mars 2024 au Mémorial ?

"300 personnes sont attendues dans la salle. Le public pourra rencontrer les différents sportifs nominés."