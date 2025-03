Plus de 150 événements en mai : le Département organise les Vélodays

"Le vélo est un marqueur fort du département", se félicite son président Jean-Léonce Dupont. Alors que le Calvados se dote d'une politique en faveur du vélo ambitieuse, un nouvel événement sera organisé en 2025, année de passage du Tour de France. Du 1er mai au 1er juin se tiendront les Vélodays. Un mois festif, qui sera amené à revenir tous les trois ans, en alternance avec les Equidays et le Château des Enfants. Pour l'occasion, des animations festives, populaires et destinées à tous les publics seront organisées. "Il y aura au moins un événement chaque jour pendant la période," promet Sophie Simmonet, vice-présidente du Département. Plus de 150 manifestations sont recensées à travers le département.

Le mois sera marqué par un temps fort : l'organisation d'un village itinérant, à retrouver dimanche 4 mai à Clécy, le 25 mai à Isigny-sur-Mer, et le 1er juin à Ouistreham. Tout l'après-midi, des animations gratuites pour les familles et tous les âges vous attendront. "Il y aura de la réparation, des ateliers ludiques, des spectacles, des déambulations, de la découverte", précise l'élue. A chaque fois, les participants sont invités à pédaler lors d'une balade, faisant entre 4 et 7km, accessible à tous et gratuite. Sur le parcours, une pause gourmande, de la musique, un stand photo ou des encouragements dignes du Tour de France attendent les cyclistes. "Le parcours sera entièrement sécurisé, sans véhicule", ajoute Sophie Simmonet.