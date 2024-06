Législatives 2024. Le président du Département du Calvados affiche son soutien à six candidats

Après la dissolution de l'Assemblée nationale qu'il juge "incompréhensible", Jean-Léonce Dupont souhaite faire bloc contre les "extrêmes." Le président du Conseil départemental du Calvados exprime donc ce mardi 18 juin son soutien aux candidats qui incarnent selon lui "le plus les valeurs républicaines de partage et de solidarité et non ceux qui portent des sentiments de haine et une volonté d'exclusion".

Jean-Léonce Dupont se range donc du côté de Joël Bruneau dans la 1re circonscription, de Camille Brou dans la 2e. Dans la 3e, il soutient Jérémie Patrier-Leitus, le député sortant. Soutien affiché aussi aux candidats de la majorité présidentielle dans les autres circonscriptions : Christophe Blanchet dans la 4e, Bertrand Bouyx dans la 5e et enfin l'ancienne Première ministre Elisabeth Borne dans la 6e.