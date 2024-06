Législatives 2024. Quels sont les candidats dans le Calvados ?

Juste après les élections européennes, le 9 juin dernier, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Quelques jours plus tard, on connaît déjà la liste des candidats pour qui les habitants du Calvados pourront voter au premier tour, le dimanche 30 juin. Voici la liste des 40 noms des six circonscriptions, qui prétendent à un rôle de député. Ils sont indiqués dans l'ordre du tirage au sort effectué en préfecture.

1re circonscription (Caen ouest)

Emma Fourreau (Nouveau Front populaire)

Pierre Casevitz (Lutte ouvrière)

Ludivine Daoudi (Rassemblement national)

Joël Bruneau (Divers droite)

Matéo Leloup

2e circonscription (Caen est)

Grégory Berkovicz

Christophe Garcia (Lutte ouvrière)

Arthur Delaporte (Nouveau Front populaire), député sortant

Josseline Liban (Rassemblement national)

Cédric Bazincourt

Camille Brou (Droite et centre)

3e circonscription (Falaise-Lisieux-Pays d'Auge)

Thierry Paul Valette

Olivier Truffaut (Nouveau Front populaire)

Nathalie Porte (Droite républicaine)

Jérémie Patrier-Leitus (Horizons), député sortant

Michel Langevin (Lutte ouvrière)

Steven Mafiodo (Debout la France)

Edouard Fauvage (Reconquête)

4e circonscription (Ouistreham-Côte Fleurie)

Pascale Deutsch

Sophie Gaugain (Divers droite)

François Buisson

Patrick Poirot-Bourdain (Lutte ouvrière)

Chantal Henry (Rassemblement national)

Pierre Mouraret (Nouveau Front populaire)

Christophe Blanchet (Horizons), député sortant

5e circonscription (Bessin-Côte de Nacre)

Jean-Alexis Géreux

Isabelle Peltre (Lutte ouvrière)

Bertrand Bouyx (Horizons), député sortant

Cédric Nouvelot (Droite et centre)

Tony Desclos

Thomas Dupont-Federici (Nouveau Front populaire)

Philippe Chapron (Rassemblement national)

6e circonscription (Vire - Villers-Bocage)