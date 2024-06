Législatives 2024. La candidature de Nathalie Porte dans le Calvados annulée par le tribunal

Ils étaient sept candidats dans la 3e circonscription du Calvados, représentant Falaise, Lisieux et le pays d'Auge, ils ne sont plus que six. La candidature de Nathalie Porte a été jugée "irrecevable" par le tribunal administratif de Caen ce mardi 18 juin. Explications.

Un changement d'avis

La vice-présidente de la Région Normandie, issue du parti des Républicains, annonçait il y a peu se présenter sous l'étiquette d'une droite républicaine, en désaccord avec Eric Ciotti et le rapprochement avec le Rassemblement national. Son suppléant devait être Rémi Debard, conseiller municipal à Saint-Pierre-en-Auge. Rebondissement, le dimanche 16 juin, il annonce se désister.

"Après avoir longuement écouté les militants, les maires de notre circonscription et les élus et entendu les alertes des habitants, j'ai pris, en responsabilité et en conscience, la décision de retirer ma candidature aux élections législatives et de ne plus être suppléant de Madame Porte."

Nouveau rebondissement

Le lendemain, la candidate rassure : "Rémi Debard, mon suppléant, dont c'est le premier engagement à une élection politique, a déclaré ne pas supporter cette pression et ces menaces et a annoncé vouloir renoncer. Il n'en est rien !"

Visiblement, il s'est vraiment désisté, et le tribunal administratif de Caen a tranché. "La candidature de Mme Porte a été déposée en préfecture le 13 juin 2024, accompagnée de l'acceptation de M. Debard en qualité de remplaçant. Celui-ci a cependant informé les services préfectoraux, le 16 juin 2024 à 11h06, qu'il renonçait à être le suppléant de Mme Porte."

Conclusion, puisque la date limite de dépôt des candidatures était fixée au 16 juin à 18h et que Nathalie Porte n'avait pas trouvé dans les temps un autre suppléant, sa candidature est donc invalidée.