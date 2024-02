Télévision. L'émission Echappées belles pose ses caméras à Cabourg

En juin dernier, Cabourg a accueilli le tournage de l'émission Echappées belles. L'équipe de France 5 a choisi la ville pour mettre en lumière les hommes et les femmes qui font vivre l'agriculture normande. Le présentateur Jérôme Pitorin en a profité pour faire une visite filmée de la commune et découvrir son histoire, son architecture et ses lieux emblématiques.

Cabourg sous le feu des projecteurs

L'émission s'intitule "Normandie de ferme en ferme". Le tournage commence sur le marché. Jérôme y rencontre Gaëlle, maraîchère dans le coin, derrière son stand de produits de la région. S'ensuit une visite guidée de la ville, sous la houlette de l'agricultrice. Au programme : centre-ville de Cabourg, ses villas Belle Epoque, sa plage et son célèbre Grand Hôtel, surplombant l'emblématique promenade Marcel Proust. Gaëlle présente ensuite sa ferme et son parcours dans le domaine agricole.

Visite guidée pour Jérôme Pitorin, sur la promenade Marcel Proust de Cabourg. - Ville de Cabourg

L'émission "Echappées belles : Normandie de ferme en ferme", sera diffusée sur France 5, samedi 17 février, à 21 heures Ce n'est pas par hasard que les équipes de télévision ont choisi la Normandie : première région française pour sa part de sols agricoles. Elle couvre 69% du territoire, soit plus de 2 millions d'hectares, pour 26 500 exploitations !