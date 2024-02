Calvados. 80e D-Day : 8 000 paroissiens invités à graver une plaque mémorielle

L'Eglise aussi prépare son programme de festivités pour le 80e anniversaire du Débarquement. Si une liste d'invités sont conviés à la cérémonie internationale à Omaha Beach, le diocèse de Bayeux-Lisieux a aussi un planning bien chargé. Une journée des collégiens est prévue le 28 mai sur la plage de Ouistreham. Le 5 juin, sera organisée une célébration œcuménique franco-britannique à la cathédrale de Bayeux, suivie d'une marche aux flambeaux vers le cimetière britannique. Le lendemain, jour J (7h30), une quinzaine de messes auront lieu sur les plages de la côte, en mémoire des soldats.

Le temps fort aura lieu le 8 juin. Le diocèse va rendre hommage de façon très originale et inédite aux 132 prêtres, diacres, séminaristes et religieuses originaires du Calvados qui ont perdu la vie pendant la Seconde Guerre mondiale. A l'issue d'une conférence et d'une messe à la cathédrale de Bayeux, une plaque mémorielle comportant leur nom sera inaugurée dans la chapelle de la Paix. Sa spécificité ? "Les paroissiens et les habitants du Calvados sont invités à financer à hauteur de 5€ une lettre qui sera gravée sur la plaque. Il y a en tout 8 000 caractères", explique Thierry Brac de la Perrière, en charge des événements du diocèse pour le 80e D-Day.

Ce gigantesque travail de recherche historique a été réalisé par le père Pascal Marie, curé de Honfleur, historien né à Caen.