Normandie. Flamme olympique : voici le visage des cinq nouveaux porteurs !

La Caisse d'Epargne a sélectionné vingt-deux porteurs de la flamme olympique pour les Jeux de Paris 2024. Parmi eux, cinq nouveaux relayeurs normands ont été dévoilés lundi 12 février. Les voici :

• Adeline Lescanne Gautier est originaire de Malaunay en Seine-Maritime. Elle dirige le groupe rouennais Nutriset implanté en Normandie, premier fournisseur mondial d'aliments thérapeutiques prêts à l'emploi pour lutter contre la malnutrition dans les pays du Sud. Lauréate de l'équipe de France des femmes leaders au Women for Future de 2022, elle est aussi à l'aise dans un centre de santé communautaire que dans l'hémicycle des Nations unies. Elle défend avec conviction et détermination la lutte contre la faim dans le monde.

• Juliette Dezord vit à Vire dans le Calvados. Elle a créé une entreprise de soins alternatifs qui a mis au point un massage thérapeutique alliant acupressure, shiatsu et aromathérapie appelé "arbre de vie" unique en son genre.

• Bernard Clinet est originaire de Saint-Vigor-le-Grand, dans le Calvados. Il a eu un parcours professionnel bien rempli, toujours axé sur le service rendu à la personne et, plus globalement, à la société civile. Tour à tour électricien, éducateur spécialisé, directeur d'établissement social, commerçant, et aujourd'hui jeune retraité, il est depuis 1986 membre actif d'une petite association œuvrant à la réinsertion sociale d'adolescents en difficulté d'intégration. Adepte de plusieurs sports collectifs, passionné d'escalade, il souhaite aussi s'investir encore plus fortement dans les associations sportives.

• Nabila Namoune vit à Rouen, en Seine-Maritime. La créatrice de la marque de citronnade Mimouna a tout d'abord travaillé au rectorat de Rouen, avant de se lancer dans l'aventure sportive qu'est l'entrepreneuriat grâce à ses enfants et la recette de la citronnade de sa grand-mère. Elle se bat au quotidien pour faire avancer l'entrepreneuriat féminin. Proposant aujourd'hui un produit naturel, sain et made in Normandie pour les grands et les petits, elle est fière d'être une femme engagée en faveur de la mixité en entreprise.

• Fabrice Prokopczyk est originaire de Auzebosc, en Seine-Maritime. Il est responsable de l'association "run & asthme" qui promeut le sport d'endurance, notamment la course à pied, en tenant compte de la contrainte d'être asthmatique.

