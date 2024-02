Météo. La Manche en alerte orange pour vagues et submersion dimanche

Avec les grandes marées qui touchent les côtes normandes, Météo France a placé la Manche en alerte jaune vagues et submersion samedi 10 février, de 16h à minuit. Dimanche 11 février, l'alerte jaune est maintenue de minuit à 5h, puis elle passe en orange jusqu'à midi.

Météo France a placé le département en alerte jaune vent violent de minuit à 16h, dimanche 11 février. L'Orne et le Calvados sont aussi en vigilance jaune pour le vent, mais entre 6h et midi. Le Calvados sera également en vigilance jaune pour vagues et submersion, et l'Orne en vigilance jaune pour crues.

Ces alertes tombent en plein carnaval de Granville. Heureusement, pour le dimanche après-midi, lors de la grande cavalcade, Météo France prévoit un ciel très nuageux, sans pluie.