Rouen. Toujours mobilisés, les agriculteurs de la Confédération paysanne plantent des haies devant la préfecture

La colère ne passe pas pour eux. Les agriculteurs de la Confédération paysanne 76 restent mobilisés et menaient une nouvelle action de sensibilisation, lundi 5 février, devant la préfecture de Seine-Maritime à Rouen. Ils étaient environ 150, agriculteurs et sympathisants, à planter symboliquement des haies sur les pelouses devant l'administration. "Les haies, ça apporte un abri pour les oiseaux, pour la faune sauvage, ça brise le vent, ça nourrit la terre, ça maintient l'eau, ça a un rôle important pour l'environnement", explique Gaëtan Royer, éleveur de poulets bio près de Buchy. Une manière donc de dénoncer les annonces du gouvernement qui représentent un retour en arrière sur le plan de l'agroécologie et de la biodiversité, selon le syndicat agricole, avec notamment la réduction des normes et la mise en pause du plan écophyto, destiné à réduire progressivement l'utilisation des pesticides.

Une loi sur le revenu paysan

La Confédération paysanne continue de porter ses revendications sur l'arrêt des accords de libre-échange et surtout sur le revenu paysan. "On veut un prix plancher calculé d'après le coût de production des paysans", détaille Sophie Grenier, paysanne près de Saint-Valery-en-Caux.

Thibault Georges, paysans bio près de Tôtes, est venu en témoigner. Lui a neuf hectares de pommes de terre. Il faudrait les vendre 1 euro le kilo pour en vivre convenablement. "Les industriels m'en proposent 45 à 50 centimes le kilo, explique-t-il. En grande surface, vous les retrouvez à 1,80 ou 2€ le kilo, c'est quatre fois plus sans transformation ! La répartition de la marge est hallucinante !" Conséquence, ces quatre dernières années, il a donné aux vaches jusqu'à 30 tonnes de pommes de terre, ne parvenant pas à les vendre au juste prix.

Une délégation d'agriculteurs a été reçue en préfecture. D'autres actions pourraient être organisées dans les jours qui viennent.