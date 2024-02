Star Academy. "C'est surréaliste, j'ai du mal à réaliser" : rencontre avec le Normand Pierre Garnier

Deux jours après son sacre à la Star Academy samedi 3 février, le Normand Pierre Garnier se confie sur son parcours, sa folle aventure, son lien avec la Normandie et son avenir dans la musique.

Bonjour Pierre, comment vous sentez-

vous après votre victoire ?

"Je ne suis pas encore redescendu de mon petit nuage. C'est un peu surréaliste. Avec tout ce qu'il m'arrive, j'ai du mal à réaliser. Il faut que j'arrive à prendre du repos pour prendre du recul, mais je ne sais pas combien de temps ça va prendre."

Racontez-nous ce soir de finale…

"C'était particulier car c'était la fin. Il y avait de l'excitation mais aussi de la nostalgie car c'était le dernier prime. Commencer avec les 11 candidats que l'on n'a pas revus depuis trois mois, c'était spécial. On aurait pu avoir une énorme pression mais on a pris un maximum de plaisir, je pense que ça s'est vu."

"Je n'ai jamais vu autant

de monde dans mon village"

Un moment incroyable, c'est la surprise de Dadju sur scène. C'était inattendu ?

"Personne n'était au courant ! J'étais surpris car il a tout arrêté. Ça fait plaisir car quand on est artiste, on veut faire des chansons et que les gens chantent avec nous. Vivre cela à la fin de cette aventure, c'était vraiment le plus beau des cadeaux. Je ne pouvais pas rêver mieux que de chanter ma propre chanson devant quatre millions de téléspectateurs."

A votre arrivée au château, avez-vous pensé que vous pouviez gagner ?

"C'est très difficile de le savoir. Arriver ici était déjà une victoire. C'est quand j'ai atteint la demi-finale que j'ai pensé avoir ma chance. J'ai donné le meilleur de moi-même."

Vous aviez votre fan-club à Villedieu-les-Poêles. Etiez-vous surpris de tout

ce soutien ?

"C'était impressionnant ! Je n'ai jamais vu autant de monde dans ce petit village. Je m'attendais à voir mes proches et mes amis. Revoir tous ces gens à fond m'a reboosté pour finir en beauté. Le soir du prime, on aurait dit une finale de Coupe du monde ! Cela me conforte dans ce que je fais. C'est que du bonheur."

Quel lien entretenez-vous avec la

Normandie ?

"Je suis né à Caen mais j'ai grandi à Villedieu-les-Poêles. C'est ma ville de cœur. J'ai ensuite été au lycée à Avranches puis à Caen pour suivre des études dans le commerce. Je ne suis jamais parti d'ici. Cette terre natale est très importante pour moi car j'ai toute ma vie ici, ma famille et mes amis. Je vais souvent à Granville, Avranches et Cherbourg. Pour résumer, j'ai tous mes souvenirs en Normandie. Je ne sais pas quand je vais pouvoir y revenir."

Vous allez participer à la tournée de la Star Ac' avec deux dates prévues à Caen. Ça fait quoi d'imaginer chanter à

la maison ?

"J'ai hâte ! C'est trop cool de pouvoir partager cette aventure avec mon public et de pouvoir remplir un Zénith (les deux dates sont prévues les 22 et 25 mai 2024, ndlr). Quand j'étais étudiant à Caen, je passais devant cette salle tous les jours quand je rentrais chez moi. Je me disais 'peut-être qu'un jour je verrai mon nom affiché !'. Ça sera un chouette moment, avec mes proches et les gens que je connais."

Votre chanson "Ceux qu'on était", ce sera votre premier single ?

"Oui, ce titre sort mercredi 7 février. J'espère que vous allez adorer. Je vais ensuite me reposer pour reprendre des forces. Après la tournée, je vais me concentrer sur mon projet perso pour sortir un album qui me ressemble."

A quel horizon ?

"Je n'ai pas encore eu le temps d'y réfléchir car ça ne fait que quelques heures que je suis sorti du château. Je veux que ce soit quelque chose qui me ressemble un maximum. C'est vrai que tester et chanter dans différents styles à la Star Academy m'a permis d'ouvrir de nouveaux horizons et d'étendre ma culture."

A quoi ressemble le nouveau style

de Pierre ?

"J'aime beaucoup la pop américaine et anglaise que je retranscris en français. J'ai appris à jouer des instruments dès que j'étais petit. J'aime bien être avec ma guitare et chanter des chansons d'amour. Ça va rester mais ça va évoluer. Il faut que je me pose pour réfléchir à ce qui me ferait plaisir à moi mais aussi à ce que je souhaite offrir aux gens."