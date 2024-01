Siège de Paris. Des agriculteurs normands y participeront

D'autres pourraient encore se joindre au mouvement. Après une levée progressive des blocages, samedi 27 et dimanche 28 janvier, les actions des agriculteurs doivent reprendre de plus belle, dès lundi 29 janvier.

Un "siège" pour "une durée indéterminée"

Par voie de communiqué, la FNSEA et les Jeunes agriculteurs du grand bassin parisien ont annoncé "un siège de la capitale", dès 14h. Ils précisent que des agriculteurs de l'Eure et de la Seine-Maritime doivent participer au mouvement, ainsi que de l'Aisne, de l'Aube, de l'Eure-et-Loir, d'Île-de-France, de la Marne, du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais, de la Seine-et-Marne et de la Somme. Ce "siège de la capitale" est prévu "pour une durée indéterminée. Tous les axes lourds menant à la capitale seront occupés par les agriculteurs", est-il précisé.

Le marché de Rungis devrait être l'une des cibles des actions de blocage. Alors que cette colère continue à s'exprimer, le Premier ministre Gabriel Attal est attendu sur une exploitation bovine d'Indre-et-Loire avant une prise de parole en fin de matinée, dimanche 28 janvier.