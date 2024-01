EPR2 à Penly. Le chantier se prépare avec la promesse de mille embauches par an pendant dix ans

Si les premiers coups de pioches sont attendus en 2025, le projet EPR2 à Penly va pouvoir enfin débuter cette année avec les travaux préparatoires attendus cet été. Cette première phase de travaux doit être soumise à l'enquête publique à partir de février 2024 (du 1er février au 6 mars). Il s'agit d'implanter deux réacteurs de type EPR 2 nouvelle génération. Cette paire de réacteurs - faisant partie d'un lot de six réacteurs commandés par l'Etat - devrait produire, chaque année, l'équivalent de 100% de la consommation électrique de la région Normandie.

8 000 personnes sur le chantier

Pour ce projet d'envergure, considéré comme le plus gros chantier d'Europe, il va falloir mobiliser des milliers de salariés. Jusqu'à 8 000 personnes seront ainsi employées au moment du pic de l'activité, "avec une ambition, c'est que plus de la moitié soit issue du territoire normand et au plus près de Penly", explique Alban Verbecke, coordinateur du projet double EPR. EDF évoque l'embauche de 1 000 personnes chaque année pendant 10 ans et environ 1 500 ingénieurs sur toute la durée du chantier (2025-2035) dont la partie génie civil, confiée au groupe Eiffage (qui doit monter jusqu'à 3 500 salariés). L'Etat, EDF et la Région Normandie ont, à eux trois, mis sur la table 60 millions d'euros pour la formation.

Le territoire transformé avec l'arrivée des salariés

"Sur les 8 000 salariés, 2 000 personnes a minima devront rester définitivement avec leur famille", poursuit Alban Verbecke. Il faudra donc prévoir de nouveaux logements et tous les services qui vont avec : transport, offre médicale, commerce, restauration ou stationnement. Ces aménagements promettent de juteuses retombées économiques pour les territoires locaux. "Cela va concerner cinq communautés de communes du territoire, parmi lesquelles Falaises du Talou, Eu-Tréport, et bien sûr Dieppe-Maritime", précise le coordinateur du projet EPR2 Penly.

D'ailleurs, un dispositif de "concertation continue" avec le public a été lancé à la suite du débat public, pour débattre, justement, de l'aménagement du territoire, des transports, de l'emploi et de la formation ainsi que de l'environnement. Celle-ci sera mise en place à la fin de l'enquête publique, le 7 mars 2024.

La mise en service du premier réacteur n'est pas prévue avant 2035.