Sotteville-lès-Rouen. Jamais content : quand le répertoire de Souchon parle aux enfants

JP "Cheveu" Bottiau, François Guernier et Ben Ricour explorent l'univers de Souchon pour concevoir un concert scénarisé. "Il est facile de trouver de quoi alimenter un spectacle jeune public dans le répertoire de Souchon, car il est resté lui-même un grand enfant", note Ben Ricour. Avec pour but de faire découvrir à la jeune génération le répertoire de Souchon, ces ardents défenseurs du patrimoine imaginent une histoire, incarnant sur scène trois amis réunis au bord de la plage où ils se sont connus enfants. Offrant une réflexion sur le temps qui passe, empreint de poésie et de douce nostalgie, ce spectacle s'adresse à toute la famille et donne l'occasion d'exhumer des chansons oubliées de Souchon comme Le marchand de sirop ou Les oiseaux mais aussi de redécouvrir ses tubes. "Nous interprétons ainsi sur scène plus d'une quinzaine de titres pour immerger le spectateur dans son univers."

Pratique. Mardi 30 janvier à 19h au Trianon à Sotteville-lès-Rouen. 5 à 8€. trianontransatlantique.com