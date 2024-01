Population. En Normandie, les petites villes de campagne ont la cote

L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) vient de sortir un rapport sur le recensement des populations entre 2015 et 2021. Immédiatement, une donnée frappe : celle du nombre d'habitants quittant les grandes villes pour des villes de périphérie. En effet, on constate que Cherbourg, Granville ou encore La Hague ont accusé un fort départ de leur population au profit de villes plus modestes, à l'instar de Martinvast ou Bréhal par exemple.

Le nouveau rapport de l'Insee fait état d'un départ des citadins vers les villes plus modestes entre 2015 et 2021.

Ces mouvements s'expliquent par deux critères : le prix de l'immobilier plus abordable et les services proposés dans les villes moyennes. A Martinvast par exemple, "un lotissement de 70 maisons va sortir de terre à des prix raisonnables", indique l'adjoint au maire, André Picault, alors que la ville n'est située qu'à quelques kilomètres de Cherbourg, beaucoup plus onéreuse. Côté services, rien à dire. Des lignes de bus quadrillent la zone aussi bien vers Flamanville que vers Cherbourg. La petite ville met aussi à disposition un médecin généraliste, une pharmacie, une école, tout cela dans une ambiance calme et rassurante. De quoi séduire les citadins en manque d'apaisement.

Plus au sud du département, vers Saint-Pair-Sur-Mer ou encore Bréhal, les habitants s'installent massivement, lassés d'un contexte immobilier totalement saturé du côté de Granville. Quatre-vingts logements doivent être construits à Bréhal, majoritairement pour accueillir de nouvelles familles. De quoi dynamiser encore un peu plus les villages jusqu'alors vieillissant.