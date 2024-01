Palmarès. Découvrez les villes et villages normands dans le top 50 des lieux où il fait bon vivre en France

Ce dimanche 28 janvier, le Journal Du Dimanche a dévoilé son classement des villes et villages dans lesquels il fait bon vivre. Ce classement compile près de 187 critères répartis dans onze catégories telles que la qualité de vie, sécurité, santé, transports, commerces et services, etc. Comme lors des deux précédents classements, Angers et Guéthary conservent leur première place et la côte basque remporte tous les suffrages avec un très beau tir groupé puisque Bayonne, Biarritz et Anglet se positionnent en 3, 4 et 5e place.

La Normandie n'est pas en reste puisqu'elle affiche un très beau classement pour ces villages. Martinvast (Manche) arrive second du classement juste après Guéthary, suivi par Epron (Calvados) en 3e position. Authie (Calvados) se classe quant à lui 5e puis Cambes en Plaine (Calvados) 10e et enfin Nouainville (Manche) 20e.

Coté villes, pas de quoi rougir puisque Caen décroche la 11e place, suivi par Cherbourg à la 14e place et enfin Le Havre en 20e place. La Normandie obtient donc un très beau palmarès pour cette édition 2024.

