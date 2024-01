Restructuration de l'enseigne Pimkie. Cinq magasins vont fermer en Normandie

L'enseigne de prêt-à-porter féminin Pimkie est en pleine tempête. Après sa première annonce en 2023, c'est près de 63 magasins partout en France qui devrait disparaître, laissant sur le carreau 257 salariés. En 2024, les ennuis de Pimkie semblent se confirmer puisque 36 magasins de plus devraient être supprimés dont cinq en Normandie. Cette fois-ci, ce sont 239 postes supplémentaires qui sont menacés selon un communiqué officiel de l'enseigne publié ce 18 janvier.

"Le contexte économique", "la baisse de fréquentation" et "l'inflation" des derniers mois ont "impacté considérablement les ventes et les résultats économiques", la conduisant à accélérer ce plan avec la fermeture de 36 magasins supplémentaires en 2024, explique la marque. "Nous travaillons chaque jour à notre plan de transformation visant à réinventer l'expérience Pimkie et à travailler sa désirabilité auprès de notre cible des 18-25 ans. Un nouveau concept magasin Pimkie ouvrira dans les semaines à venir."

Cinq fermetures en Normandie

En plus du Pimkie d'Hérouville-Saint-Clair dans le Calvados dont la fermeture avait été annoncée en 2023, ce sont donc cinq magasins supplémentaires qui vont fermer leurs portes sur la région : Le Pimkie de Gonfreville-l'Orcher, en Seine-Maritime, dans le centre commercial Porte Océane, celui de Rouen Saint-Sever, celui de Barentin en Seine-Maritime, celui de Mondeville dans le Calvados, situé à Mondeville 2, et enfin, le Pimkie de Cherbourg-en-Cotentin dans la Manche, au centre commercial Cotentin.

"Les critères qui ont prévalu sur le choix des magasins" sont "l'alignement avec le positionnement de l'enseigne, la rentabilité ou le potentiel de rentabilité, la zone de chalandise et son potentiel et la concentration des points de ventes dans une même agglomération", précise Pimkinvest en assurant que "dans le cadre des négociations, des mesures d'accompagnement seront proposées pour aider les collaborateurs à construire leur projet".