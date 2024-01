En questions. Papa influenceur, il sort un livre consacré aux futurs pères : "C'était un sacré challenge"

Connu sur Instagram sous l'alias de Vieux Machin Bidule, Frédéric Faurillon vient de sortir son tout premier livre consacré à la parentalité, Futur papa bien préparé aux éditions Marabout.

Comment avez-vous imaginé ce livre ?

"C'est un livre pour les pères, pour les mères et pour les familles. Ce livre, c'était un sacré challenge. On a les idées mais ce n'est pas le tout d'avoir des idées… Des idées, j'en ai plein pour Instagram, j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont encore petits, c'est une source d'inspiration pour moi. Là, c'est différent parce qu'il faut se rappeler ce qu'il s'est passé en tant que père."

C'est donc un livre qui parle de vous, finalement ?

"Ce n'est que mon expérience mais j'ai été aidé un peu puisqu'il y a aussi l'intervention d'une sage-femme… qui n'est autre que mon épouse ! Le livre parle également de ce qu'on aurait aimé connaître car ce ne sont pas que des conseils, c'est aussi de la transmission. Il y a un petit lexique avec du vocabulaire pour s'y retrouver. J'indique quels professionnels on va rencontrer, ce qu'il va se passer dans tel ou tel examen, etc. Ça, c'est la partie grossesse, et puis il y a ensuite l'accouchement, où j'aborde le rôle du père comme un allié, et puis on termine le livre avec une grosse partie sur le post-partum."

Vous semblez insister sur cette période ?

"C'est une période très compliquée. On se retrouve du jour au lendemain tout seul à la maison avec un bébé. Il y a de la fatigue et donc un besoin de repos. Donc j'explique comment temporiser les venues des uns et des autres, comment anticiper les courses. J'aborde aussi la dépression du post-partum chez les mamans, qui touche également les pères d'ailleurs. "