Zoom sur le futur palais des sports de Rouen

Le chantier, à deux pas des Docks 76 et au coeur du quartier de Luciline, est une véritable ruche : 95 ouvriers travaillent à la réalisation du futur Palais des Sports. “Nous voulions une salle qui puisse accueillir de grands tournois, ainsi qu’une plus petite permettant aux sportifs de s’échauffer”, explique Régis Zaknoun, vice-président de la communauté d’agglomération (Crea), chargé du dynamisme local. Le projet n’est pas nouveau : on en parlait déjà il y a dix ans. Il sort maintenant de terre sous la houlette de l’architecte Dominique Perrault, reconnu au niveau national et international.



La vitrine du haut niveau

Le souhait des élus de la Crea est largement exaucé : le Palais des Sports représentera une surface utile de 14 000m2. Le plateau de la grande salle occupera à lui seul 1 800m2, sans compter les 2 300m2 de gradins fixes et mobiles qui lui donneront une capacité d’accueil de 3 500 à 6 000 places ! On y trouvera également un gymnase de 850 places, une salle d’activité et d’échauffement, une salle de musculation ainsi que 1 500m2 de salons de réception. Un projet d’envergure qui se chiffre à 65 millions d’euros, comprenant le coût de l’opération et l’achat du foncier.

Le bâtiment sera labellisé Très Haute Performance Energétique (THPE). Deux pompes à chaleur permettront de chauffer l’hiver et climatiser l’été, et les 30 m2 de capteurs solaires couvriront 50% des besoins en eau chaude.

Si cet équipement de la Crea permettra à la ville de Rouen de se positionner comme ville d’accueil de compétitions d’envergure nationale et internationale, il n’en restera pas moins ouvert aux étudiants ou aux scolaires. “Nous souhaitons que le Palais des Sports vive et qu’il soit occupé.”