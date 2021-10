Pôle Delta, le nouveau berceau de l’artisanat dans les Hauts de Rouen

Le Pôle Delta ? C’est un futur bâtiment destiné à héberger des entreprises d’artisanat. Sur la parcelle de 3000 m2, faisant face à l’immeuble Alpha du quartier de la Grand Mare, une construction de 1 600 m2 va bientôt sortir de terre. Le chantier va débuter dès janvier prochain. Tout sera prévu pour y accueillir sept entreprises. “Il n’y a pas beaucoup de locaux disponibles pour les artisans dans la région. Le Pôle Delta répond à une demande forte” se réjouit Yvon Robert, adjoint au maire en charge de l’urbanisme et du logement.



Dans les Hauts de Rouen

Les sept locaux - dont la superficie variera de 180 à 270 m2 - feront la part belle aux ateliers qui représenteront 80 % de la surface. Les 20 % restant seront consacrés aux bureaux. les ensembles seront loués entre 1 000 et 1 500 € par mois. “Les locaux pourront être adaptés en fonction de la demande des entreprises”, précise-t-on à Rouen Seine Aménagement, le maître d’oeuvre. “Proposer ce genre de superficie intéressera les PME, car on n’en trouve que très rarement à Rouen”, indique Lucien Bolotte, directeur général de l’Etablissement Foncier de Normandie.

“Ce projet nous a beaucoup plu, explique le directeur de Rouen Seine Aménagement. La redynamisation du quartier de la Grand Mare passe par son développement économique.” Et pour le favoriser dans ce quartier des Hauts de Rouen, les entreprises pourront bénéficier jusqu’en 2014 du dispositif de zone franche urbaine (ZFU) permettant aux entreprises, répondant à certains critères d’éligibilité, de profiter d’exonération fiscales et sociales. La livraison est prévue pour juin 2012. Le budget engagé est de 2 millions d’euros.

Anne Letouzé

(Photo Agence unanime)