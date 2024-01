Calvados. Les pompiers mieux équipés pour intervenir auprès des sourds

Une tablette qui permet de faciliter l'intervention des pompiers avec les personnes sourdes ou malentendantes. C'est un projet innovant lancé en 2017 par le Service départemental d'incendie et de secours du Calvados (Sdis 14), utilisé pour la première fois en fin d'année 2023, qui vise à améliorer la communication avec des victimes n'ayant pas l'usage de la parole, et donc leur prise en charge. Une intervention a été simulée jeudi 11 janvier, avec cet outil.

Faciliter l'interaction

Ce dispositif est une petite tablette numérique qu'embarquent les pompiers lors de l'intervention. Elle comprend trois types d'outils pour permettre l'interaction avec la victime sourde : "des vidéos qui reprennent les 180 questions du bilan secouristes, traduites en langue des signes. Ensuite un clavier en langue des signes, explique le capitaine Frédéric Gilles. Et enfin des pictogrammes pour compléter, et répondre aux questions plus ouvertes".

"Le terrain qui a commandé l'utilité"

Tout a commencé lorsqu'en 2017, un pompier a eu à intervenir auprès d'une personne sourde. Dans l'impossibilité de communiquer avec la personne, le Sdis 14 a alors commencé à réfléchir à un dispositif facilitant l'échange si un nouveau cas se présentait. "Au début, l'idée est venue que tous les pompiers apprennent la langue des signes, mais c'était irréalisable. Alors on a eu cette idée", indique le capitaine Frédéric Gilles, pilote du projet. Pour lui, "c'est vraiment le terrain qui a commandé l'utilité du projet".

L'invention a gagné en 2023 le prix de l'innovation des sapeurs-pompiers de France. Ce dispositif, qui a pour objectif de s'étendre à toute la France, sera proposé aux secours lors des jeux de Paris 2024.