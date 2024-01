Eure. Pascal Covin et son équipe ont remporté le prix de la meilleure galette aux amandes 2024

Pascal Covin, boulanger et gérant de la boulangerie Covin à Val-de-Reuil, a reçu le prix de la meilleure galette de l'Eure 2024. Une belle récompense à l'occasion du 20e anniversaire de la maison.

Comme tout bon chef, Pascal ne veut évidemment pas dévoiler tous ses secrets, mais deux choses sont nécessaires pour réussir sa galette : un bon feuilletage et du repos ! Depuis plusieurs années, Pascal et ses équipes se concentrent sur le feuilletage, qu'ils maîtrisent parfaitement. En plus de ça, ils utilisent de bons produits. Pour terminer, ils prennent leur temps. A la boulangerie Covin, on commence une galette le lundi et on ne la met au four que le dimanche, afin de procéder aux différentes étapes pour qu'elle soit excellente à la dégustation.

La galette aux amandes représente 70 à 80% des ventes. Deux autres parfums sont proposés à la consommation, la classique aux pommes et une autre avec toujours de la crème d'amandes et des framboises fraîches.