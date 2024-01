Rouen. Grand froid : les commerçants du marché de la place du Vieux-Marché s'adaptent

L'hiver est bien là en Seine-Maritime. D'ailleurs, le département est classé jaune neige-verglas grand froid par Météo France et, depuis le lundi 8 décembre, l'alerte de niveau jaune "Temps froid" du plan hivernal a été déclenchée. Face à ces températures de plus en plus fraîches, les commerçants du marché de la place du Vieux-Marché à Rouen sont les premiers touchés. Comment protègent-ils leurs produits ?

"On met des tapis tout autour"

Françoise Oursel tient un stand de fruits et de légumes nommé Oursel, au sein du marché de la place du Vieux-Marché à Rouen. Avec l'arrivée du froid, elle adapte son travail. "On rapetisse un petit peu l'étalage", confie-t-elle. Et pour protéger ses produits les plus fragiles comme les salades ou les tomates, "on met des tapis tout autour, des bâches et un petit chauffage". Ils sont stockés "derrière pour que ce soit bien abrité afin que le froid ne tombe pas dessus", assure-t-elle. De son côté, Daniel Bourgeois qui tient la fromagerie Maison Jollit, reste lui aussi vigilant. "Le froid fait sécher les fromages", indique-t-il. En effet, "les changements de températures ne sont jamais bons pour les aliments", souligne le responsable. Alors durant l'hiver, "on en met moins".

"On vend mieux nos produits quand il fait frais"

Pour d'autres, le froid est plutôt bénéfique. "On vend mieux nos produits quand il fait plutôt frais que lorsqu'il fait 40°C", révèle Christian Lefebvre, gérant de La Fromagerie des halles. Contrairement à ses confrères, il n'a pas changé ses habitudes. Selon le professionnel, qui vend également de la charcuterie et de la volaille, "la viande est dans la vitrine réfrigérée qui est toujours à 2 ou 4 degrés et c'est suffisant. Le matériel protège nos produits".

Quels que soient les aliments, il faut être vigilant aux variations des températures, notamment pour éviter les intoxications alimentaires.